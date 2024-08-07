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Бразилия — США — результат матча 6 августа 2024 года, счёт 122:87, баскетбол, Олимпиада-2024 в Париже

Сборная США разгромила команду Бразилии в матче 1/4 финала Олимпиады-2024
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6 августа состоялась игра четвертьфинала между национальными командами Бразилии и США в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 122:87 (33:21, 30:15, 31:35, 28:16) в пользу американских баскетболистов. Матч проходил на «Аккор Арене» (Берси).

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 22:30 МСК
Бразилия
Окончен
87 : 122
США
Бразилия: душ Сантуш, Felicio, Louzada, Бените, Уэртас, Сантос, Meindl, Нето, De Paula, Перейра, Кабокло, Dias
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер

Наиболее результативным игроком сборной США стал защитник Девин Букер. В ходе игры он набрал 18 очков, сделал три подбора и отдал три передачи.

Самым результативным игроком национальной команды Бразилии стал форвард Бруно Кабокло. Он набрал 30 очков, сделал шесть подборов и одну передачу.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 10 августа 2024 года. Финальный матч состоится 10 августа на «Аккор Арене» (Берси).

Календарь мужского баскетбола ОИ
Турнирная таблица мужского баскетбола ОИ

Чемпионами турнира в Токио-2020 является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая французов.

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