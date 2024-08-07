Кевин Дюрант вышел на первое место по набранным очкам за сборную США

Лёгкий форвард «Финикс Санз» и сборной США Кевин Дюрант вышел на первое место по набранным очкам за национальную команду – как мужскую, так и женскую.

В сегодняшнем матче четвертьфинала олимпийского баскетбольного турнира со сборной Бразилии Дюрант превзошёл отметку в 489 набранных очков и опередил Лизу Лесли в списке самых результативных американских баскетболистов во всех турнирах.

Отметим, что 35-летний Дюрант со сборной три раза завоёвывал золотые медали на Олимпиадах — в 2012, 2016 и 2021 годах. Более того, звёздный форвард также является двукратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз».

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 10 августа 2024 года.