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Определились все участники полуфинальных матчей баскетбольного турнира Олимпиады-2024

Определились все участники полуфинальных матчей баскетбольного турнира Олимпиады-2024
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Во вторник, 6 августа, на Олимпиаде в Париже прошли четвертьфинальные матчи мужского баскетбольного турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты игрового дня в мужском баскетболе 6 августа:

1/4 финала. Германия — Греция — 76:63;
1/4 финала. Сербия — Австралия — 95:90;
1/4 финала. Франция — Канада — 82:73;
1/4 финала. Бразилия — США — 122:87.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 12:00 МСК
Германия
Окончен
76 : 63
Греция
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Тиман, Обст
Греция: Уолкап, Ларенцакис, Мораитис, Толиопулос, Калатес, Калаицакис, Папаяннис, Харалампопулос, Папаниколау, Хугкас, Адетокунбо, Митоглу
Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 15:30 МСК
Сербия
Окончен
95 : 90
ОТ
Австралия
Сербия: Йокич - 21, Богданович - 17, Мицич - 14, Добрич - 11, Гудурич - 11, Аврамович - 10, Петрушев - 9, Милутинов - 2, Плавшич, Йович, Маринкович, Давидовац
Австралия: Миллз - 26, Гидди - 25, Маквей - 13, Экзам - 12, Рит - 7, Ландейл - 5, Магней - 2, Дэниэлс, Грин, Инглс, Деллаведова, Кэй
Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
82 : 73
Канада
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали
Канада: Дорт, Александер-Уолкер, Гилджес-Александер, Эджим, Маррей, Пауэлл, Лайлз, Барретт, Олиник, Нембард, Брукс, Берч
Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 22:30 МСК
Бразилия
Окончен
87 : 122
США
Бразилия: душ Сантуш, Felicio, Louzada, Бените, Уэртас, Сантос, Meindl, Нето, De Paula, Перейра, Кабокло, Dias
США: Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Эмбиид, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер

Таким образом, в полуфиналах встретятся Германия — Франция и США — Сербия. Полуфинальные матчи пройдут в четверг, 8 августа, на «Аккор Арене» (Берси).

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 10 августа 2024 года. Финальный матч состоится 10 августа на «Аккор Арене» (Берси).

Календарь мужского баскетбола ОИ
Турнирная таблица мужского баскетбола ОИ

США являются чемпионами Олимпиады-2020, проходившей в Токио. В Японии американцы победили национальную команду Франции.

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