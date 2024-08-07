Определились все участники полуфинальных матчей баскетбольного турнира Олимпиады-2024

Во вторник, 6 августа, на Олимпиаде в Париже прошли четвертьфинальные матчи мужского баскетбольного турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты игрового дня в мужском баскетболе 6 августа:
1/4 финала. Германия — Греция — 76:63;
1/4 финала. Сербия — Австралия — 95:90;
1/4 финала. Франция — Канада — 82:73;
1/4 финала. Бразилия — США — 122:87.
Таким образом, в полуфиналах встретятся Германия — Франция и США — Сербия. Полуфинальные матчи пройдут в четверг, 8 августа, на «Аккор Арене» (Берси).
Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 10 августа 2024 года. Финальный матч состоится 10 августа на «Аккор Арене» (Берси).
США являются чемпионами Олимпиады-2020, проходившей в Токио. В Японии американцы победили национальную команду Франции.
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