Расписание матчей полуфинала баскетбольного турнира Олимпиады-2024

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Во вторник, 6 августа, на Олимпиаде в Париже прошли четвертьфинальные матчи мужского баскетбольного турнира. По их итогам определились участники полуфиналов.

Матчи 1/2 финала пройдут в четверг, 8 августа, на «Аккор Арене» (Берси).

Олимпиада-2024. Баскетбол, мужчины.

Расписание полуфинальных матчей 8 августа, время московское

18:30 — Германия — Франция;

22:00 – Сербия – США.

На групповом этапе лучшие результаты в своих группах показали Германия и США, которые выиграли все три матча. Франция и Сербия одержали на групповом этапе по две победы.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 10 августа 2024 года. Финальный матч состоится 10 августа на «Аккор Арене» (Берси).

США являются чемпионами Олимпиады-2020, проходившей в Токио. В Японии американцы победили национальную команду Франции со счётом 87:82.