Тренер Франции ответил, связано ли неучастие Гобера в матче ОИ с первых минут с травмой

Вчера, 6 августа, завершился очередной матч в рамках четвертьфинала Олимпиады-2024 по баскетболу, в котором между собой сыграли сборная Франции и сборная Канады. Игра завершилась со счётом 82:73 в пользу французской команды.

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» и сборной Франции Руди Гобер начал минувшую игру в качестве запасного баскетболиста. Как сообщает североамериканский журналист и обозреватель San Antonio Express-News Майк Фингер, главный тренер французов Венсан Колле отметил, что это не было связано с травмой пальца бигмена, полученной во время тренировки.

Напомним, самым результативным игроком национальной команды Франции стал форвард Гершон Ябуселе. Он набрал 22 очка, сделал пять подборов и одну передачу. Наиболее результативным игроком канадской сборной стал разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. В ходе игры он набрал 27 очков.