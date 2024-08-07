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Тренер Франции ответил, связано ли неучастие Гобера в матче ОИ с первых минут с травмой

Тренер Франции ответил, связано ли неучастие Гобера в матче ОИ с первых минут с травмой
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Вчера, 6 августа, завершился очередной матч в рамках четвертьфинала Олимпиады-2024 по баскетболу, в котором между собой сыграли сборная Франции и сборная Канады. Игра завершилась со счётом 82:73 в пользу французской команды.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
82 : 73
Канада
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали
Канада: Дорт, Александер-Уолкер, Гилджес-Александер, Эджим, Маррей, Пауэлл, Лайлз, Барретт, Олиник, Нембард, Брукс, Берч

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» и сборной Франции Руди Гобер начал минувшую игру в качестве запасного баскетболиста. Как сообщает североамериканский журналист и обозреватель San Antonio Express-News Майк Фингер, главный тренер французов Венсан Колле отметил, что это не было связано с травмой пальца бигмена, полученной во время тренировки.

Напомним, самым результативным игроком национальной команды Франции стал форвард Гершон Ябуселе. Он набрал 22 очка, сделал пять подборов и одну передачу. Наиболее результативным игроком канадской сборной стал разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. В ходе игры он набрал 27 очков.

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