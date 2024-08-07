Леброн Джеймс не доиграл матч сборной США на ОИ-2024 из-за удара локтем в лицо

В ночь с 6 на 7 июля мск на Олимпийских играх — 2024 в Париже завершился матч 1/4 финала мужского баскетбольного турнира между сборными Бразилии и США. Победу со счётом 122:87 одержали американские баскетболисты.

39-летний лёгкий форвард сборной США Леброн Джеймс в середине третьей четверти получил от соперника удар локтем в район левого глаза в игровом эпизоде, после чего досрочно покинул площадку. Общее игровое время Леброна в этой встрече составило 16.39, на счету игрока 12 набранных очков, три подбора и девять результативных передач.

Соперником сборной США в полуфинале Олимпиады-2024 станет национальная команда Сербии, которая в четвертьфинале переиграла в овертайме сборную Австралии (95:90 OT).