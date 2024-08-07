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Дюрант: рекорды созданы, чтобы их превосходить. Я буду держаться за этот рекорд

Дюрант: рекорды созданы, чтобы их превосходить. Я буду держаться за этот рекорд
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Лёгкий форвард «Финикс Санз» и сборной США по баскетболу Кевин Дюрант отреагировал на недавнее достижение в национальной команды, по итогам которого баскетболист стал самым результативным игроком в истории сборной — среди мужчин и женщин.

«Рекорды созданы, чтобы их превосходить. Я буду держаться за этот рекорд, пока не появится кто-то, кто сможет меня обогнать. Лиза Лесли, вы эталон в баскетболе и я благодарен вам за любовь и поддержку на протяжении всех этих лет.

Игроки сборной США по баскетболу

Игроки сборной США по баскетболу

Фото: Из личного архива Кевина Дюранта

Всегда с уважением и любовью к вам. Теперь всё внимание на золотые медали! Давайте, парни!» — написал Дюрант на своей страничке в социальной сети, приложив фотографию с партнёрами по команде.

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Чейз Бадингер встретился с Леброном и Дюрантом на ОИ в Париже:

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