Дюрант: рекорды созданы, чтобы их превосходить. Я буду держаться за этот рекорд

Лёгкий форвард «Финикс Санз» и сборной США по баскетболу Кевин Дюрант отреагировал на недавнее достижение в национальной команды, по итогам которого баскетболист стал самым результативным игроком в истории сборной — среди мужчин и женщин.

«Рекорды созданы, чтобы их превосходить. Я буду держаться за этот рекорд, пока не появится кто-то, кто сможет меня обогнать. Лиза Лесли, вы эталон в баскетболе и я благодарен вам за любовь и поддержку на протяжении всех этих лет.

Игроки сборной США по баскетболу Фото: Из личного архива Кевина Дюранта

Всегда с уважением и любовью к вам. Теперь всё внимание на золотые медали! Давайте, парни!» — написал Дюрант на своей страничке в социальной сети, приложив фотографию с партнёрами по команде.

Чейз Бадингер встретился с Леброном и Дюрантом на ОИ в Париже: