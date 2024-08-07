Журналист из Денвера объяснил, почему Маррей не заслуживает $ 209 млн, упомянув Олимпиаду

Североамериканский журналист и обозреватель Марк Кисзла в своей статье для издания Denver Gazette оценил выступление защитника «Денвер Наггетс» и сборной Канады по баскетболу Джамала Маррея на Олимпийских играх — 2024, которые на данный момент проходят в Париже.

«Джамал Маррей, защитник сборной Канады, потерпел полный провал на Олимпийских играх. Забудьте о чековой книжке, «Наггетс»! Маррей действительно так важен для «Денвера» в борьбе за чемпионство НБА? Я сомневаюсь. Хотя ему всего 27 лет, Маррей явно не тот игрок, которым он был раньше. Он утратил свою взрывную скорость и точность бросков.

Хорошо, что Келвин Бут (генеральный менеджер клуба. — Прим. «Чемпионата») не подписал с Марреем контракт на $ 209 млн, прежде чем тот уехал во Францию. Нет никакого способа, чтобы провал на Олимпийских играх стоил максимального контракта в НБА», — сказано в статье.