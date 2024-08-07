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Журналист из Денвера объяснил, почему Маррей не заслуживает $ 209 млн, упомянув Олимпиаду

Журналист из Денвера объяснил, почему Маррей не заслуживает $ 209 млн, упомянув Олимпиаду
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Североамериканский журналист и обозреватель Марк Кисзла в своей статье для издания Denver Gazette оценил выступление защитника «Денвер Наггетс» и сборной Канады по баскетболу Джамала Маррея на Олимпийских играх — 2024, которые на данный момент проходят в Париже.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
82 : 73
Канада
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали
Канада: Дорт, Александер-Уолкер, Гилджес-Александер, Эджим, Маррей, Пауэлл, Лайлз, Барретт, Олиник, Нембард, Брукс, Берч

«Джамал Маррей, защитник сборной Канады, потерпел полный провал на Олимпийских играх. Забудьте о чековой книжке, «Наггетс»! Маррей действительно так важен для «Денвера» в борьбе за чемпионство НБА? Я сомневаюсь. Хотя ему всего 27 лет, Маррей явно не тот игрок, которым он был раньше. Он утратил свою взрывную скорость и точность бросков.

Хорошо, что Келвин Бут (генеральный менеджер клуба. — Прим. «Чемпионата») не подписал с Марреем контракт на $ 209 млн, прежде чем тот уехал во Францию. Нет никакого способа, чтобы провал на Олимпийских играх стоил максимального контракта в НБА», — сказано в статье.

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