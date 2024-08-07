Колле назвал игрока сборной Франции, чьё отсутствие в НБА его удивляет больше всего

Главный тренер сборной Франции по баскетболу Венсан Колле удивился, почему игрок его команды центровой Матиас Лессор не выступает в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Вчера, 6 августа, Лессор в матче со сборной Канады (82:73) отметился 13 очками.

«Для нас это уже давно привычная картина. Люди, как правило, фокусируются на звёздах НБА, но наша команда уникальна тем, что объединяет лучших игроков из НБА и Евролиги.

Матиас, безусловно, был одним из лучших в Евролиге в этом сезоне. Его триумф с «Панатинаикосом» и близость к титулу MVP не остались незамеченными. Итак, его выступление не стало для меня неожиданностью.

Но что действительно вызывает удивление, так это то, что он до сих пор не играет в НБА. Для меня это загадка, почему ни одна команда НБА не захотела заполучить такого талантливого игрока», — приводит слова Колле Basket News.