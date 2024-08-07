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«Ненавижу!» Жена Леброна раскрыла слово, которое не хотела от него слышать в свой адрес

«Ненавижу!» Жена Леброна раскрыла слово, которое не хотела от него слышать в свой адрес
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Саванна Джеймс, жена лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США Леброна Джеймса, призналась, что не любила, когда ещё до замужества игрок представлял её как свою жену.

«Я всей душой ненавидела «жёнушку»! Не называй меня своей жёнушкой, я ею не являюсь. В своё время мне пришлось вежливо попросить его. Мне пришлось отвести его в сторону: «Извините, сэр, пожалуйста, но я не ваша жена. Я заслужу этот титул, когда придёт время», — сказала Саванна на канале Everybody's Crazy в YouTube.

Саванна и Леброн познакомились ещё в 2002 году, а поженились в 2013-м. Напомним, Джеймс не доиграл матч сборной США на Олимпиаде с Бразилией из-за удара локтем в лицо.

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