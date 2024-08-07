Сью Бёрд предупредила Тейтума о трудностях после решения главного тренера США на ОИ-2024

Экс-баскетболиста и четырёхкратная чемпионка женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Сью Бёрд отреагировала на неучастие лёгкого форварда «Бостон Селтикс» и сборной США по баскетболу Джейсона Тейтума в 1-м туре группового этапа Олимпиады-2024.

«Я прекрасно понимаю, что даже звёздам НБА и WNBA не гарантировано место в стартовом составе сборной США. Глубина состава может быть такой, что даже лучшие игроки могут оказаться на скамейке запасных.

Это может произойти с кем угодно, и я думаю, что Джейсон Тейтум столкнётся с трудностями, перейдя от роли лидера в Токио к роли запасного в первой игре. Это будет настоящее испытание для него», — сказала Бёрд во время подкаста 7PM In Brooklyn.

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