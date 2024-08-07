Расписание матчей четвертьфинала баскетбольного турнира Олимпиады-2024 среди женщин

Сегодня, 7 августа, на Олимпийских играх в Париже состоятся четвертьфинальные матчи женского баскетбольного турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.
Олимпиада-2024. Баскетбол. Женщины
Расписание матчей четвертьфинала 7 августа (время — московское)
12:00. Сербия — Австралия
15:30. Испания — Бельгия
19:00. Германия — Франция
22:30. Нигерия — США
Последний раз турнир по баскетболу в рамках Олимпиады выигрывала сборная США. В финале соревнований в Токио американки обыграли национальную команду Японии.
Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.