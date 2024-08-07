Расписание матчей четвертьфинала баскетбольного турнира Олимпиады-2024 среди женщин

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Сегодня, 7 августа, на Олимпийских играх в Париже состоятся четвертьфинальные матчи женского баскетбольного турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех встреч.

Олимпиада-2024. Баскетбол. Женщины

Расписание матчей четвертьфинала 7 августа (время — московское)

12:00. Сербия — Австралия

15:30. Испания — Бельгия

19:00. Германия — Франция

22:30. Нигерия — США

Последний раз турнир по баскетболу в рамках Олимпиады выигрывала сборная США. В финале соревнований в Токио американки обыграли национальную команду Японии.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.

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