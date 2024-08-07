Леброну наложили несколько швов, чтобы закрыть рану возле глаза после удара в лицо на ОИ

Лёгкому форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США Леброну Джеймсу наложили несколько швов, чтобы закрыть образовавшуюся рану возле левого глаза. Об этом информирует издание Yahoo Sports.

Напомним, во время матча 1/4 финала олимпийского баскетбольного турнира в Париже Леброн в ходе игрового эпизода получил удар в лицо от баскетболиста сборной Бразилии. Удар пришёлся в район левого глаза. После этого Джеймс досрочно покинул площадку.

Американцы победили сборную Бразилии со счётом 122:87. Соперником сборной США в полуфинале Олимпиады-2024 станет национальная команда Сербии, которая в четвертьфинале переиграла в овертайме сборную Австралии (95:90 OT).

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