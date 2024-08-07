Леброн высказался о самочувствии перед 1/2 финала ОИ после удара локтем в лицо

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США Леброн Джеймс дал комментарий по поводу своего состояния после пропущенного удара локтем. Инцидент случился во время матча 1/4 финала олимпийского баскетбольного турнира в Париже. Во время игрового эпизода баскетболист сборной Бразилии ударил Леброна. Удар пришёлся в район левого глаза. После этого лёгкий форвард сборной США досрочно покинул площадку.

«Я в порядке. Меня просто случайно задели локтем», — приводит слова Леброна на своей странице в социальных сетях журналист Марк Спирс.

Напомним, американцы одолели бразильцев со счётом 122:87. Соперником национальной команды США в полуфинале Олимпиады-2024 станет сборная Сербии, которая в четвертьфинале в овертайме обыграла сборную Австралии (95:90 OT).

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