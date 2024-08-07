Дюрант назвал фактор, который станет решающим в матче США и Сербии в 1/2 финала ОИ

Лёгкий форвард «Финикс Санз» и сборной США Кевин Дюрант дал комментарий по поводу предстоящего матча 1/2 финала баскетбольного олимпийского турнира со сборной Сербии. Встреча состоится завтра, 8 августа. Её начало запланировано на 22:00 мск. По словам Кевина, решающим в этой игре станет желание соперников победить.

«Они хорошо нас знают. Так что вопрос будет в том, кто будет хотеть победы больше. Вы же понимаете, о чём я говорю? Мы собираемся посмотреть видеонарезки, изучить разные нюансы и всё такое», — приводит слова Дюранта издание Eurohoops.

Напомним, в четвертьфинале сборная США победила национальную команду Бразилии (122:87), а сербы в овертайме вырвали победу в противостоянии со сборной Австралии (95:90).

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