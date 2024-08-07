Бронни Джеймс замечен в компании девушки на Олимпиаде в Париже

Бронни Джеймс, сын лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США Леброна Джеймса, прибыл в Париж на Олимпийские игры, чтобы поддержать отца. Бронни был замечен в компании неизвестной молодой девушки во время матча сборных США и Бразилии.

Фото: Arturo Holmes/Getty Images

Напомним, сборная США уверенно победила бразильцев со счётом 122:87. Соперником национальной команды США в полуфинале Олимпиады-2024 станет сборная Сербии, которая в четвертьфинале в овертайме обыграла сборную Австралии (95:90 OT).

Леброн в матче с бразильцами в ходе игрового эпизода получил удар в лицо от соперника. Удар пришёлся в район левого глаза. После этого лёгкому форварду американской сборной пришлось досрочно покинуть паркет.

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