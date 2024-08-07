Решивший играть за США Эмбиид ответил на вопрос о возможном финале с Францией на ОИ

Центровой «Филадельфии Сиксерс» и сборной США Джоэл Эмбиид высказался о предстоящем матче 1/4 финала Олимпиады в Париже со сборной Сербии. Игра состоится завтра, 8 августа. Её начало запланировано на 22:00 мск.

«Я сосредоточен на своей игре и на помощи команде. Я действительно ценю поддержку, которую получаю от парней в команде. Финал с Францией? Я сосредоточен на Сербии. Меня не слишком беспокоит то, что произойдёт в другом полуфинале. В следующем матче нас ожидает встреча с сербами, и сейчас мы сконцентрированы на этой игре», — приводит слова Эмбиида RMC Sport.

Напомним, у Эмбиида есть французское и американское гражданство, но перед Олимпиадой он принял решение представлять США.

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