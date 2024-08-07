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«Король драмы всех времён». Бэйлесс — о пропущенном Леброном ударе локтем в лицо на ОИ

«Король драмы всех времён». Бэйлесс — о пропущенном Леброном ударе локтем в лицо на ОИ
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Североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс дал комментарий по поводу инцидента с Леброном Джеймсом в четвертьфинале Олимпиады в Париже. Напомним, в матче с Бразилией лидер национальной команды США во время игрового момента пропустил от соперника удар локтем. Удар пришёлся в район левого глаза. После этого лёгкий форвард сборной США досрочно покинул площадку.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 22:30 МСК
Бразилия
Окончен
87 : 122
США
Бразилия: Кабокло - 30, Де Паула - 15, Уэртас - 9, душ Сантуш - 8, Диас - 8, Сантос - 7, Мейндл - 7, Бените - 3, Фелисио, Лозада, Нето, Кардосо
США: Букер - 18, Эдвардс - 17, Эмбиид - 14, Дэвис - 13, Джеймс - 12, Дюрант - 11, Холидэй - 9, Адебайо - 9, Карри - 7, Уайт - 5, Тейтум - 5, Халибёртон - 2

«Чувак, я обожаю Леброна Джеймса. Он король драмы всех времён. Этот парень спас столько скучных матчей, придумав новый сюжет, предысторию или повествование, которых я не ожидал. Бразильцы не вписались в игру. И кто же спас этот день? Кто привнёс в сюжет новый поворот? Спасибо, Боже, за Леброна Джеймса», — сказал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

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