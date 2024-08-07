«Король драмы всех времён». Бэйлесс — о пропущенном Леброном ударе локтем в лицо на ОИ

Североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс дал комментарий по поводу инцидента с Леброном Джеймсом в четвертьфинале Олимпиады в Париже. Напомним, в матче с Бразилией лидер национальной команды США во время игрового момента пропустил от соперника удар локтем. Удар пришёлся в район левого глаза. После этого лёгкий форвард сборной США досрочно покинул площадку.

«Чувак, я обожаю Леброна Джеймса. Он король драмы всех времён. Этот парень спас столько скучных матчей, придумав новый сюжет, предысторию или повествование, которых я не ожидал. Бразильцы не вписались в игру. И кто же спас этот день? Кто привнёс в сюжет новый поворот? Спасибо, Боже, за Леброна Джеймса», — сказал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

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