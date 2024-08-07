Андрей Кириленко: Йокич мешает сборной Сербии

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказал мнение, что центровой Никола Йокич создаёт трудности для сборной Сербии. В настоящий момент команда играет на Олимпиаде в Париже и готовится к полуфиналу, где встретится с США.

«Мне кажется, что Йокич мешает Сербии. Он классный игрок, но попробуйте понять мою мысль. Когда Сербия даже на прошлом чемпионате мира играла без Йокича, они понимали, что их уже никто не вытащит. Каждый должен выполнить план на игру, иначе ничего не светит.

Мне кажется, присутствие Йокича немного расхолаживает эту команду, потому что они знают, что у них есть лучший игрок мира. Типа: «Давай разбирайся». А манера Йокича очень командная. Ему нужно, чтобы люди вокруг играли, потому что он классно дирижирует. И когда на него связывается обязанность всё решать – это не его форте», — сказал Кириленко в эфире «Взял мяч».

Йокич и Пешич обсуждают тактику на тренировке сборной Сербии: