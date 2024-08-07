Женская сборная Австралии крупно победила Сербию и вышла в полуфинал ОИ в Париже

На стадионе «Париж-Берси» («Аккор-Арена») завершился четвертьфинальным матч олимпийского баскетбольного турнира среди женских команд. За право сыграть в полуфинале боролись сборные Сербии и Австралии. Победу со счётом 85:67 (26:19, 22:13, 24:16, 13:19) одержали австралийские баскетболистки.

Самой результативной в составе победительниц стала Аланна Смит. На её счету 22 очка, а также 13 подборов и четыре резолютивные передачи. В составе сербок чаще всего кольцо соперниц поражала Йована Ногич. В её активе 17 очков, три подбора и пять передач.

Отметим, что в мужском баскетбольном турнире на стадии 1/4 финала также встречались национальные команды Сербии и Австралии. Победу в овертайме со счётом 95:90 одержали сербы.

Чемпионом турнира в Токио-2020 является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая японок.