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Австралия — Сербия — результат матча 1/4 финала 7 августа 2024 года, счёт 85:67, баскетбол, женщины, Олимпиада 2024 в Париже

Женская сборная Австралии крупно победила Сербию и вышла в полуфинал ОИ в Париже
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На стадионе «Париж-Берси» («Аккор-Арена») завершился четвертьфинальным матч олимпийского баскетбольного турнира среди женских команд. За право сыграть в полуфинале боролись сборные Сербии и Австралии. Победу со счётом 85:67 (26:19, 22:13, 24:16, 13:19) одержали австралийские баскетболистки.

Олимпийские игры (ж) . 1/4 финала
07 августа 2024, среда. 12:00 МСК
Сербия
Окончен
67 : 85
Австралия
Сербия: Раца, Чаджо, Йованович, Андерсон, Станкович, Ногич, Jankovic, Katanic, Dugalic, Krajisnik, Джорджевич, Smailbegovic
Австралия: Melbourne, Wallace, Тальбо, Мэджен, Smith, Magbegor, Толо, George, Atwell, Borlase, Джексон, Whitcomb

Самой результативной в составе победительниц стала Аланна Смит. На её счету 22 очка, а также 13 подборов и четыре резолютивные передачи. В составе сербок чаще всего кольцо соперниц поражала Йована Ногич. В её активе 17 очков, три подбора и пять передач.

Отметим, что в мужском баскетбольном турнире на стадии 1/4 финала также встречались национальные команды Сербии и Австралии. Победу в овертайме со счётом 95:90 одержали сербы.

Чемпионом турнира в Токио-2020 является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая японок.

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