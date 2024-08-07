Лиза Лесли высказалась о Дюранте, побившем её рекорд по набранным очкам за сборную США

Прославленная американская баскетболистка, двукратная чемпионка женской НБА Лиза Лесли прокомментировала тот факт, что лёгкий форвард Кевин Дюрант обошёл её и вышел на первое место по набранным очкам за национальную команду США — как мужскую, так и женскую.

Рекорд Лесли составлял 488 очков за карьеру. После матча сборной США и Бразилии на Олимпиаде в Париже в активе Дюранта стало 494 очка. Завтра, 8 августа, американцы сыграют со сборной Сербии в полуфинале Олимпиады.

«Поздравляю, Кевин. Для меня большая честь, что ты побил мой олимпийский рекорд! Наша преданность стране очевидна и буквально высечена на камне! А теперь иди и завоюй ещё одну золотую медаль, мой друг! Одна команда, одна цель, золото!» — написала Лесли на своей странице в социальных сетях.

Чейз Бадингер встретился с Леброном и Дюрантом на ОИ в Париже: