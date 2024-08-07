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«Стыдно». Гомельский обратил внимание на действия игрока Сербии в матче с Австралией на ОИ

«Стыдно». Гомельский обратил внимание на действия игрока Сербии в матче с Австралией на ОИ
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о четвертьфинальном матче Олимпиады между сборными Сербии и Австралии. Сербы победили в овертайме со счётом 95:90. Гомельский также обратил внимание на убедительную игру лидера сербов Николы Йокича, высказав мнение, что его товарищам по команде должно быть стыдно не использовать возможности, которые он для них создаёт.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 15:30 МСК
Сербия
Окончен
95 : 90
ОТ
Австралия
Сербия: Йокич - 21, Богданович - 17, Мицич - 14, Добрич - 11, Гудурич - 11, Аврамович - 10, Петрушев - 9, Милутинов - 2, Плавшич, Plavsic, Йович, Маринкович, Давидовац
Австралия: Миллз - 26, Гидди - 25, Маквей - 13, Экзам - 12, Рит - 7, Ландейл - 5, Магней - 2, Дэниэлс, Грин, Инглс, Деллаведова, Кэй

«Это было захватывающе интересно. Во-первых, австралийцы сразу взяли быка за рога. В начале второй четверти разрыв в счёте в пользу сборной Австралии составил аж 22 очка. Но сербы не та команда, которая может выбросить белое полотенце. Честно говоря, я хотел бы отметить роль тренера Светислава Пешича, который своей эмоциональностью подзавёл игроков.

Понятно, что класс Николы Йокича никуда не делся. Он при нём. Но австралийцы справлялись. И не так много очков в первой половине Йокич набрал. И ещё меньше подборов сделал. Но в сборной Сербии со второй половины второй четверти и особенно в третьей четверти начали попадать снайперы.

Но австралийцы всё это время не сдавались. Они боролись до последней секунды основного времени и сравняли счёт в последней атаке. Но концовку сербы всё-таки выиграли. Я болел за них и рад. Хотел бы ещё отметить гениальность Николы Йокича. В пятиминутке — один блок-шот, три подбора, два попадания со средней дистанции. Какие же заслоны он ставит!

После того как Йокич ставит заслон, стыдно не сыграть пик-н-ролл или самому не пройти под кольцо. Не все партнёры этим пользуются. Но всё-таки есть в команде человек, который играет в баскетбол будущего», — сказал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

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