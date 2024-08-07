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«Зенит» объявил о переходе экс-игрока НБА Дуэйна Бэйкона

«Зенит» объявил о переходе экс-игрока НБА Дуэйна Бэйкона
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«Зенит» объявил о переходе 28-летнего американца Дуэйна Бэйкона. Клуб из Санкт-Петербурга и лёгкий форвард заключили соглашение до конца сезона-2024/2025.

Минувший сезон американец провёл в Китайской баскетбольной ассоциации, выступая за «Шанхай Шаркс». В 49 матчах чемпионата лёгкий форвард в среднем набирал 22,5 очка, совершал пять подборов и отдавал 2,9 передачи.
За время профессиональной карьеры выступал за такие команды, как «Нью-Орлеан Пеликанс», «Орландо Мэджик», «Монако» и «Панатинаикос».

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ «Зенит» стал обладателем бронзовых наград, одолев краснодарский «Локомотив-Кубань» (3-1 в серии).

Ранее «Зенит» объявил об уходе из команды французского разыгрывающего Томаса Эртеля.

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