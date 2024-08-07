На ОИ в Париже произошёл курьёзный эпизод с участием Леброна и пловца Леона Маршана

Во время четвертьфинального матча между сборными США и Бразилии произошёл забавный эпизод. В концовке матча в четвёртой четверти камера ненадолго выхватила лидера американской команды Леброна Джеймса, который сидел на скамейке запасных.

Болельщики на трибунах в этот момент разразились овациями, и Леброн принял это на свой счёт. Однако примерно в этот же самый момент на большой экран арены был выведен французский пловец Леон Маршан, который также присутствовал на матче. Всё это время зрители продолжали аплодировать.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Американские комментаторы, которые работали на встрече, посчитали, что аплодисменты предназначались всё-таки Маршану.

США победили Бразилию со счётом 122:87 и прошли в полуфинал, где сыграют со сборной Сербии. 22-летний Маршан в олимпийском бассейне победил на дистанциях 400 м комплексом, 200 м брассом, 200 м баттерфляем и 200 м комплексом.

Леброн Джеймс посетил баскетбольный матч женской сборной США 3х3: