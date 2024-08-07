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Беверли назвал самого трудолюбивого игрока НБА, которого когда-либо видел. Это не Леброн

Беверли назвал самого трудолюбивого игрока НБА, которого когда-либо видел. Это не Леброн
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36-летний разыгрывающий «Хапоэль» Патрик Беверли считает, что игрок «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард превосходит лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в плане трудолюбия на тренировках.

«Кавай — самый трудолюбивый человек, которого я когда-либо видел. В тренажёрном зале самый трудолюбивый — это Леброн, но на площадке — это Кавай. Если учитывать и площадку, и тренажёрный зал, то это всё-равно будет Кавай. Я не встречал никого похожего на него раньше. Люди этого не понимают. Именно поэтому он часто травмируется. Люди советуют ему расслабиться, но он не слушает», — приводит слова Беверли издание Sportskeeda.

Напомним, Кавай Леонард должен был принять участие в летних Олимпийских играх в Париже. Однако в результате переговоров между руководством клуба и национальной командой США было принято решение заменить Леонарда на Деррика Уайта.

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