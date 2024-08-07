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Ноа Лайлз назвал своё преимущество, в отличие от Леброна Джеймса

Ноа Лайлз назвал своё преимущество, в отличие от Леброна Джеймса
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Американский легкоатлет Ноа Лайлз, завоевавший золотую медаль на Олимпийских играх 2024 года в Париже на дистанции 100 м, ответил, кто дальше находится от обычного человека — он или лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США Леброн Джеймс.

«Ну, я третий самый быстрый человек, который когда-либо существовал. Так что обычный человек определённо ближе к Леброну, чем ко мне», — приводит слова Лайлза Sportskeeda.

Ранее Лайлз не раз выступал с заявлениями насчёт игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Он высказывался, что неправильно называть чемпионов НБА чемпионами мира. После его слов многие болельщики и игроки североамериканской лиги подвергли легкоатлета критике.

Напомним, судьбу золотой медали на дистанции 100 м на Олимпиаде в Париже решили пять тысячных секунды. Лайлз показал результат 9,79, установив личный рекорд.

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