Войнаровски: Лаури Маркканен подписал контракт с «Ютой» на сумму более чем в $ 200 млн

Тяжёлый форвард Лаури Маркканен продлил контракт с клубом «Юта Джаз». Об этом сообщает известный инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в социальных сетях.

Согласно его информации, Лаури подписал пятилетнее соглашение с «Ютой» на сумму в $ 238 млн.

Новый контракт Маркканена будет рассчитан до 2029 года, что сделает его крупнейшим в истории «Джаз». Кроме того, у Лаури будет одна из самых высоких зарплат для европейского игрока в истории НБА.

В течение прошлого месяца «Джаз» вели переговоры о переходе Маркканена с несколькими командами, включая «Сан-Антонио Спёрс», «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз». «Уорриорз» сделали самое агрессивное предложение, но ни одна команда не предложила столько же, сколько «Джаз».