Яннис Адетокунбо — о карьере Виктора Вембаньямы: у него есть шанс стать лучшим

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» и сборной Греции Яннис Адетокунбо высказал мнение, что у центрового сборной Франции и «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы есть шанс стать величайшим игроком всех времён, если его карьера сложится удачно.

«У него есть шанс стать лучшим. Не в его возрасте и не в Европе. Но одним из лучших, кто когда-либо играл в эту игру», — приводит слова Адетокунбо Fadeaway World.

Вчера, 6 августа, состоялась игра четвертьфинала между национальными командами Франции и Канады в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 82:73 в пользу французских баскетболистов. В полуфинальном матче сборная Франции сыграет с Германий.

Матчи 1/2 финала пройдут в четверг, 8 августа, на «Аккор Арене» (Берси).