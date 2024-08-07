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Яннис Адетокунбо — о карьере Виктора Вембаньямы: у него есть шанс стать лучшим

Яннис Адетокунбо — о карьере Виктора Вембаньямы: у него есть шанс стать лучшим
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Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» и сборной Греции Яннис Адетокунбо высказал мнение, что у центрового сборной Франции и «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы есть шанс стать величайшим игроком всех времён, если его карьера сложится удачно.

«У него есть шанс стать лучшим. Не в его возрасте и не в Европе. Но одним из лучших, кто когда-либо играл в эту игру», — приводит слова Адетокунбо Fadeaway World.

Вчера, 6 августа, состоялась игра четвертьфинала между национальными командами Франции и Канады в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 82:73 в пользу французских баскетболистов. В полуфинальном матче сборная Франции сыграет с Германий.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
82 : 73
Канада
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали
Канада: Дорт, Александер-Уолкер, Гилджес-Александер, Эджим, Маррей, Пауэлл, Лайлз, Барретт, Олиник, Нембард, Брукс, Берч

Матчи 1/2 финала пройдут в четверг, 8 августа, на «Аккор Арене» (Берси).

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