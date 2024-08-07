На ОИ остались два игрока, набирающие в среднем 10 очков, 5 передач и 5 подборов за матч

После четвертьфинальных матчей по баскетболу, состоявшиеся вчера, 6 августа, на Олимпиаде в Париже остались лишь два игрока, которые набирают в среднем за встречу 10 очков, делают пять подборов и отдают пять передач.

К числу этих игроков относятся лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» и член национальной команды США Леброн Джеймс, а также центровой «Денвер Наггетс» и член сборной Сербии Никола Йокич.

Напомним, в рамках четвертьфинала соревнований по баскетболу в рамках Олимпийских игр сборная США провела матч с национальной командой Бразилии. Американцы победили со счётом 122:87 (33:21, 30:15, 31:35, 28:16). Наиболее результативным игроком сборной США стал защитник Девин Букер.

Сборная Сербии, в свою очередь, провела игру с национальной командой Австралии. Встреча завершилась со счётом 95:90 (17:31, 25:23, 25:11, 15:17, 13:8 ОТ) в пользу сербских баскетболистов. Наиболее результативным игроком сербской сборной стал центровой Никола Йокич.