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Кириленко ответил, есть ли признаки, что россияне скоро вернутся на международные турниры

Кириленко ответил, есть ли признаки, что россияне скоро вернутся на международные турниры
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Прославленный баскетболист, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко ответил, что он не видит признаков того, что российские спортсмены смогут в скором времени снова принимать участие в международных турнирах.

«Пока нет. Это не зависит от спорта, это политическая история», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

Ранее международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать россиян и белорусов до участия в международных турнирах.

В настоящий момент проходят соревнования по баскетболу в рамках летних Олимпийских игр 2024 года. Финальный матч состоится 10 августа на «Аккор Арене» (Берси). США являются чемпионами Олимпиады-2020, проходившей в Токио. В Японии американцы победили национальную команду Франции.

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