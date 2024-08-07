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Женская сборная Франции по баскетболу победила команду Германии в 1/4 финала ОИ-2024

Женская сборная Франции по баскетболу победила команду Германии в 1/4 финала ОИ-2024
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Сегодня, 7 августа, состоялся четвертьфинальный матч между женскими национальными командами Германии и Франции в рамках летних Олимпийских игр в Париже. Встреча завершилась со счётом 84:71 (23:19, 22:14, 21:16, 18:22) в пользу французских баскетболисток. Таким образом, французская сборная вышла в полуфинал Олимпиады.

Олимпийские игры (ж) . 1/4 финала
07 августа 2024, среда. 19:00 МСК
Германия
Окончен
71 : 84
Франция
Германия: Sabally, Peterson, Wilke, Sabally, Guelich, Fiebich, Geiselsoeder, Hartmann, Buehner, Bessoir, Sontag, Bar
Франция: Фоту, Шартеро, Мишель, Vukosavljevic, Рупер, Salaun, Malonga, Уильямс, Бадьян, Johannes, Lacan, Bernies

Наиболее результативным игроком французской сборной стала Марин Йоханнес. В ходе игры ей удалось набрать 24 очка, сделать один подбор, а также совершить один перехват. На площадке Марин провела 24 минуты и 40 секунд.

Самым результативным игроком немецкой национальной команды стала Сату Сабалли. За время матча Сабалли набрала 20 очков, сделала 13 подборов, а также отдала одну передачу и совершила два перехвата. На площадке Сату провела 29 минут и 35 секунд.

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