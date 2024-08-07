Женская сборная Франции по баскетболу победила команду Германии в 1/4 финала ОИ-2024

Сегодня, 7 августа, состоялся четвертьфинальный матч между женскими национальными командами Германии и Франции в рамках летних Олимпийских игр в Париже. Встреча завершилась со счётом 84:71 (23:19, 22:14, 21:16, 18:22) в пользу французских баскетболисток. Таким образом, французская сборная вышла в полуфинал Олимпиады.

Наиболее результативным игроком французской сборной стала Марин Йоханнес. В ходе игры ей удалось набрать 24 очка, сделать один подбор, а также совершить один перехват. На площадке Марин провела 24 минуты и 40 секунд.

Самым результативным игроком немецкой национальной команды стала Сату Сабалли. За время матча Сабалли набрала 20 очков, сделала 13 подборов, а также отдала одну передачу и совершила два перехвата. На площадке Сату провела 29 минут и 35 секунд.