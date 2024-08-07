Гилберт Аренас указал, кто должен был попасть в «Дрим-тим» вместо Джонсона и Бёрда

Бывший игрок НБА и трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Гилберт Аренас высказал мнение, что член Зала славы баскетбола Тим Хардуэй должен был попасть в состав «Дрим-тим» на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне вместо легендарных игроков Мэджика Джонсона и Ларри Бёрда.

«Ларри Бёрд фактически занял место Доминика Уилкинса. Мэджик занял место Тима Хардуэя. По какой-то причине все говорят, что там должен был быть Айзея Томас. Но вторым лучшим игроком того года был Хардуэй», — приводит слова Аренаса The Sports Rush.

Ранее 11-кратный участник Матча всех звёзд НБА Чарльз Баркли назвал самый безумный момент во время его пребывания в составе «Дрим-тим» на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне.