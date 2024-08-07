Грин: разница в классе между сборной США и командами других стран становится лишь больше

34-летний тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин считает, что разница в классе между баскетбольной сборной США и прочими национальными командами лишь усиливается.

«Когда Усэйн Болт бежал, то все остальные парни боролись за серебряную и бронзовую медали, и это абсолютно невероятно. Когда Усэйн бежал, то все знали, что самое интересное в том, установит ли он новый мировой рекорд или кто финиширует вторым и третьим.

Аналогичные вещи происходят сейчас в баскетболе. Многие твердят, что некоторые страны догоняют США в баскетболе, но это не так. На самом деле, всё наоборот. Как мне кажется, разница в классе становится лишь больше. Сборная США стала ещё лучше», — приводит слова Грина портал Hoopshype.