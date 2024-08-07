Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Светислав Пешич высказался о сборной США в преддверии 1/2 финала ОИ

Светислав Пешич высказался о сборной США в преддверии 1/2 финала ОИ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич считает, что его команду ждёт игра в полуфинале с одной из лучших сборных по баскетболу. Матч 1/2 финала в рамках летних Олимпийских игр в Париже пройдёт в четверг, 8 августа, на «Аккор Арене» (Берси).

«Мы сыграем против исключительной команды, лучшей в истории сборной по баскетболу, как мне кажется. Американцы больше не представляют только исключительные индивидуальные качества, они выросли как команда. Мы уважаем это, но мы также уважаем себя. И мы не боимся. Мы хотим показать хорошую игру.

Сейчас мы не имеем права угрожать кому-либо, мы знаем, против кого играем. Тот факт, что мы вошли в четвёрку лучших команд, сам по себе является огромным успехом. Но мы сказали, что приехали сюда, чтобы завоевать олимпийские медали. Завтра, конечно, первый шанс, и мы не хотим его просто так упустить», — приводит слова Пешича Basket News.

Напомним, вчера, 6 августа, в четвертьфинале сборная Сербии обыграла Австралию. Встреча завершилась со счётом 95:90 в пользу сербских баскетболистов.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 15:30 МСК
Сербия
Окончен
95 : 90
ОТ
Австралия
Сербия: Йокич - 21, Богданович - 17, Мицич - 14, Добрич - 11, Гудурич - 11, Аврамович - 10, Петрушев - 9, Милутинов - 2, Плавшич, Plavsic, Йович, Маринкович, Давидовац
Австралия: Миллз - 26, Гидди - 25, Маквей - 13, Экзам - 12, Рит - 7, Ландейл - 5, Магней - 2, Дэниэлс, Грин, Инглс, Деллаведова, Кэй
Материалы по теме
Дюрант назвал фактор, который станет решающим в матче США и Сербии в 1/2 финала ОИ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android