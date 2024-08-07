Светислав Пешич высказался о сборной США в преддверии 1/2 финала ОИ

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич считает, что его команду ждёт игра в полуфинале с одной из лучших сборных по баскетболу. Матч 1/2 финала в рамках летних Олимпийских игр в Париже пройдёт в четверг, 8 августа, на «Аккор Арене» (Берси).

«Мы сыграем против исключительной команды, лучшей в истории сборной по баскетболу, как мне кажется. Американцы больше не представляют только исключительные индивидуальные качества, они выросли как команда. Мы уважаем это, но мы также уважаем себя. И мы не боимся. Мы хотим показать хорошую игру.

Сейчас мы не имеем права угрожать кому-либо, мы знаем, против кого играем. Тот факт, что мы вошли в четвёрку лучших команд, сам по себе является огромным успехом. Но мы сказали, что приехали сюда, чтобы завоевать олимпийские медали. Завтра, конечно, первый шанс, и мы не хотим его просто так упустить», — приводит слова Пешича Basket News.

Напомним, вчера, 6 августа, в четвертьфинале сборная Сербии обыграла Австралию. Встреча завершилась со счётом 95:90 в пользу сербских баскетболистов.