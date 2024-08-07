Джоэл Эмбиид прокомментировал освистывание фанатов в свой адрес на ОИ-2024

Центровой «Филадельфии Сиксерс» и национальной команды США камерунец Джоэл Эмбиид прокомментировал освистывание фанатов в свой адрес на летних Олимпийских играх в Париже.

«Хорошо повеселиться тоже нужно, поскольку, в конце концов, нам необходимо извлечь что-то положительное из каждого опыта. Вот почему я здесь. Если зрители не захотят болеть за меня, то я посоветую им хорошо провести время, только скажите», — приводит слова Эмбиида портал Eurohoops.

Напомним, в последней игре, которая состоялась вчера, 6 августа, сборная США встретилась с национальной командой Бразилии в четвертьфинале Олимпиады. Встреча завершилась со счётом 122:87 (33:21, 30:15, 31:35, 28:16) в пользу американских баскетболистов. Матч проходил на «Аккор Арене» (Берси).