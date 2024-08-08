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Определились участники полуфинальных матчей женского баскетбольного турнира Олимпиады-2024

Определились участники полуфинальных матчей женского баскетбольного турнира Олимпиады-2024
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Сегодня, 7 августа, на Олимпийских играх в Париже прошли четвертьфинальные матчи женского баскетбольного турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей четвертьфинала среди женщин 7 августа:

1/4 финала. Сербия — Австралия — 67:85;
1/4 финала. Испания — Бельгия — 66:79;
1/4 финала. Германия — Франция — 71:84;
1/4 финала. Нигерия — США — 74:88.

Олимпийские игры (ж) . 1/4 финала
07 августа 2024, среда. 12:00 МСК
Сербия
Окончен
67 : 85
Австралия
Сербия: Раца, Чаджо, Йованович, Андерсон, Станкович, Ногич, Jankovic, Katanic, Dugalic, Krajisnik, Джорджевич, Smailbegovic
Австралия: Melbourne, Wallace, Тальбо, Мэджен, Smith, Magbegor, Толо, George, Atwell, Borlase, Джексон, Whitcomb
Олимпийские игры (ж) . 1/4 финала
07 августа 2024, среда. 15:30 МСК
Испания
Окончен
66 : 79
Бельгия
Испания: Ortiz, Хиль, Торренс, Perez, Касас, Romero, Родригес, Касорла, Vilaro, Gustafson, Ginzo, Конде
Бельгия: Раметт, Делар, Resimont, Мессеман, Линскенс, Claessens, Mununga, Massey, Lisowa Mbaka, Массей, Ванло, Йорис
Олимпийские игры (ж) . 1/4 финала
07 августа 2024, среда. 19:00 МСК
Германия
Окончен
71 : 84
Франция
Германия: Sabally, Peterson, Wilke, Sabally, Guelich, Fiebich, Geiselsoeder, Hartmann, Buehner, Bessoir, Sontag, Bar
Франция: Фоту, Шартеро, Мишель, Vukosavljevic, Рупер, Salaun, Malonga, Уильямс, Бадьян, Johannes, Lacan, Bernies
Олимпийские игры (ж) . 1/4 финала
07 августа 2024, среда. 22:30 МСК
Нигерия
Окончен
74 : 88
США
Нигерия: Оконкво, Кунайи, Балоган, Taiwo, Ebo, Okoro, Амукамара, Musa, Ejiofor, Калу, Adeyeye, Enabosi
США: Лойд, Плам, Ионеску, Коппер, Gray, Уилсон, Стюарт, Collier, Taurasi, Young, Томас, Griner

Таким образом, в полуфиналах встретятся Франция — Бельгия и Австралия — США. Полуфинальные матчи пройдут в пятницу, 9 августа.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 11 августа 2024 года. Финальный матч женского баскетбольного турнира состоится 11 августа.

Последний раз турнир по баскетболу в рамках Олимпиады выигрывала сборная США. В финале соревнований в Токио американки обыграли национальную команду Японии.

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