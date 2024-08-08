Определились участники полуфинальных матчей женского баскетбольного турнира Олимпиады-2024

Сегодня, 7 августа, на Олимпийских играх в Париже прошли четвертьфинальные матчи женского баскетбольного турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей четвертьфинала среди женщин 7 августа:
1/4 финала. Сербия — Австралия — 67:85;
1/4 финала. Испания — Бельгия — 66:79;
1/4 финала. Германия — Франция — 71:84;
1/4 финала. Нигерия — США — 74:88.
Таким образом, в полуфиналах встретятся Франция — Бельгия и Австралия — США. Полуфинальные матчи пройдут в пятницу, 9 августа.
Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 11 августа 2024 года. Финальный матч женского баскетбольного турнира состоится 11 августа.
Последний раз турнир по баскетболу в рамках Олимпиады выигрывала сборная США. В финале соревнований в Токио американки обыграли национальную команду Японии.
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