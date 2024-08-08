Женская сборная США по баскетболу победила команду Нигерии в 1/4 финала ОИ-2024
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7 августа состоялась игра между национальными командами США и Нигерии за право выхода в полуфинал летних Олимпийских игр в Париже. Встреча завершилась со счётом 88:74 (26:17, 26:16, 24:15, 12:26) в пользу американских баскетболисток.
Олимпийские игры (ж) . 1/4 финала
07 августа 2024, среда. 22:30 МСК
Нигерия
Окончен
74 : 88
США
Нигерия: Оконкво, Кунайи, Балоган, Taiwo, Ebo, Okoro, Амукамара, Musa, Ejiofor, Калу, Adeyeye, Enabosi
США: Лойд, Плам, Ионеску, Коппер, Gray, Уилсон, Стюарт, Collier, Taurasi, Young, Томас, Griner
Наиболее результативным игроком американской сборной стала форвард Эйжа Уилсон. В ходе игры ей удалось набрать 20 очков, сделать 11 подборов, отдать две передачи, а также совершить один перехват и два блок-шота. На площадке Уилсон провела 25 минут и 17 секунд.
Самым результативным игроком национальной команды Нигерии стала атакующий защитник Промис Амукамара. За время встречи Промис набрала 19 очков, отдала две передачи, а также совершила три перехвата. На площадке она находилась 35 минут и 55 секунд.
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