Женская сборная США по баскетболу победила команду Нигерии в 1/4 финала ОИ-2024

7 августа состоялась игра между национальными командами США и Нигерии за право выхода в полуфинал летних Олимпийских игр в Париже. Встреча завершилась со счётом 88:74 (26:17, 26:16, 24:15, 12:26) в пользу американских баскетболисток.

Наиболее результативным игроком американской сборной стала форвард Эйжа Уилсон. В ходе игры ей удалось набрать 20 очков, сделать 11 подборов, отдать две передачи, а также совершить один перехват и два блок-шота. На площадке Уилсон провела 25 минут и 17 секунд.

Самым результативным игроком национальной команды Нигерии стала атакующий защитник Промис Амукамара. За время встречи Промис набрала 19 очков, отдала две передачи, а также совершила три перехвата. На площадке она находилась 35 минут и 55 секунд.