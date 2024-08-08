Баскетбол, мужчины, Олимпиада-2024: расписание матчей 8 августа

8 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится мужской баскетбольный турнир. В этот день пройдут полуфиналы соревнования.

Олимпиада-2024. Баскетбол, мужчины.

Расписание матчей 8 августа, время московское

18:30 — Франция — Германия;

22:30 — США — Сербия.

На групповом этапе лучшие результаты в своих группах показали Германия и США, которые выиграли все три матча. Также, заняв второе место в квартетах, в плей-офф вышли Франция (две победы), Сербия (две победы).

Баскетбольный турнир Олимпийских игр — 2024 в Париже проходит с 27 июля по 10 августа. На Олимпиаде-2020 в Токио чемпионом стала сборная США, обыгравшая в финале сборную Франции со счётом 87:82.

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