Франция — Германия, баскетбол, мужчины, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть

8 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится мужской баскетбольный турнир. В полуфинальном матче сборная Франции сыграет со сборной Германии.
Начало матча — в 18:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
На групповом этапе сборная Франции заняла второе место в квартете В с двумя победами из трёх. Германия вышла в плей-офф с первого места в группе В, выиграв все три матча.
В другом полуфинале встретятся сборная США и сборная Сербии.
Баскетбольный турнир Олимпийских игр – 2024 в Париже проходит с 27 июля по 10 августа. На Олимпиаде-2020 в Токио чемпионом стала сборная США, обыгравшая в финале сборную Франции со счётом 87:82.