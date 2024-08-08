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Франция — Германия, баскетбол, мужчины, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть

8 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится мужской баскетбольный турнир. В полуфинальном матче сборная Франции сыграет со сборной Германии.

Начало матча — в 18:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

На групповом этапе сборная Франции заняла второе место в квартете В с двумя победами из трёх. Германия вышла в плей-офф с первого места в группе В, выиграв все три матча.

В другом полуфинале встретятся сборная США и сборная Сербии.

Баскетбольный турнир Олимпийских игр – 2024 в Париже проходит с 27 июля по 10 августа. На Олимпиаде-2020 в Токио чемпионом стала сборная США, обыгравшая в финале сборную Франции со счётом 87:82.