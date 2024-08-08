США — Сербия, баскетбол, мужчины, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть

8 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится мужской баскетбольный турнир. В полуфинальном матче сборная США сыграет со сборной Сербии.
Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
На групповом этапе сборная США заняла первое место в группе С с тремя победами. Сербия вышла в плей-офф со второго места в группе С, выиграв два матча. В другом полуфинале сборная Франции сыграет со сборной Германии.
Баскетбольный турнир Олимпийских игр — 2024 в Париже проходит с 27 июля по 10 августа. На Олимпиаде-2020 в Токио чемпионом стала сборная США, обыгравшая в финале сборную Франции со счётом 87:82.