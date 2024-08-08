Обновлён список претендентов на звание MVP Олимпиады по баскетболу. Йокич — 2-й

ФИБА (Международная ассоциация баскетбола) опубликовала на своей странице в социальных сетях обновлённый список игроков, которые претендуют на звание MVP летних Олимпийских игр по баскетболу.
Претенденты на звание MVP Олимпиады по баскетболу:
1. Леброн Джеймс (сборная США);
2. Никола Йокич (сборная Сербии);
3. Деннис Шредёр (сборная Германии);
4. Кевин Дюрант (сборная США);
5. Франц Вагнер (сборная Германии);
6. Богдан Богданович (сборная Сербии);
7. Виктор Вембаньяма (сборная Франции);
8. Гершон Ябуселе (сборная Франции);
9. Энтони Дэвис (сборная США);
10. Даниэль Тайс (сборная Германии).
Напомним, сегодня состоятся полуфинальные матчи между национальными командами США и Сербии, а также Германии и Франции.