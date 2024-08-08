Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Обновлён список претендентов на звание MVP Олимпиады по баскетболу. Йокич — 2-й

Обновлён список претендентов на звание MVP Олимпиады по баскетболу. Йокич — 2-й
Аудио-версия:
Комментарии

ФИБА (Международная ассоциация баскетбола) опубликовала на своей странице в социальных сетях обновлённый список игроков, которые претендуют на звание MVP летних Олимпийских игр по баскетболу.

Претенденты на звание MVP Олимпиады по баскетболу:

1. Леброн Джеймс (сборная США);
2. Никола Йокич (сборная Сербии);
3. Деннис Шредёр (сборная Германии);
4. Кевин Дюрант (сборная США);
5. Франц Вагнер (сборная Германии);
6. Богдан Богданович (сборная Сербии);
7. Виктор Вембаньяма (сборная Франции);
8. Гершон Ябуселе (сборная Франции);
9. Энтони Дэвис (сборная США);
10. Даниэль Тайс (сборная Германии).

Напомним, сегодня состоятся полуфинальные матчи между национальными командами США и Сербии, а также Германии и Франции.

Материалы по теме
Баскетбол, мужчины, Олимпиада-2024: расписание матчей 8 августа
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android