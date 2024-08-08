Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Обновлён список претендентов на звание MVP Олимпиады по баскетболу. Йокич — 2-й

ФИБА (Международная ассоциация баскетбола) опубликовала на своей странице в социальных сетях обновлённый список игроков, которые претендуют на звание MVP летних Олимпийских игр по баскетболу.

Претенденты на звание MVP Олимпиады по баскетболу:

1. Леброн Джеймс (сборная США);

2. Никола Йокич (сборная Сербии);

3. Деннис Шредёр (сборная Германии);

4. Кевин Дюрант (сборная США);

5. Франц Вагнер (сборная Германии);

6. Богдан Богданович (сборная Сербии);

7. Виктор Вембаньяма (сборная Франции);

8. Гершон Ябуселе (сборная Франции);

9. Энтони Дэвис (сборная США);

10. Даниэль Тайс (сборная Германии).

Напомним, сегодня состоятся полуфинальные матчи между национальными командами США и Сербии, а также Германии и Франции.