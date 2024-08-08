«Белые игроки хуже защищаются». Завершивший карьеру Хэйворд высказался о стереотипе в НБА

Американский профессиональный баскетболист Гордон Хэйворд рассказал, с каким отношением столкнулся, выступая в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Когда я выходил на площадку, то часто сталкивался с одной и той же проблемой. Если меня защищал игрок с белой кожей, соперники сразу же видели в этом слабое звено и решали атаковать меня напрямую. Казалось, они думали, что я не смогу справиться с их нападением.

И хотя я был далеко не худшим защитником в команде, мне всегда приходилось доказывать свою способность противостоять лучшим игрокам. Думаю, это связано с определённым стереотипом в баскетболе: многие считают, что белые игроки хуже защищаются по сравнению с чёрными. Когда я выходил на площадку, то чувствовал на себе презрительные взгляды соперников. Они считали меня слабым звеном нашей команды.

Помню один матч с «Лейкерс», когда мне пришлось защищаться против Рона Артеста. Он был одним из лучших игроков лиги, и я знал, что мне будет нелегко. Когда я вошёл в игру, он посмотрел на меня и сказал Коби: «Эй, Коби, посмотри, кто меня опекает. У меня Бибер в защитниках». Это было как будто он считал меня слабым и неспособным справиться с его нападением.

Конечно, Рон Артест оказался прав — он был намного сильнее меня, и я не смог его остановить. Но в тот момент я чувствовал себя беспомощным. Я был просто парнем с белой кожей, который пытался играть в баскетбол на высоком уровне. И хотя я знал, что не был худшим игроком, мне всегда приходилось доказывать своё право быть в этой лиге», — рассказал Хэйворд в эфире шоу Dan Le Batard Show with Stugotz.