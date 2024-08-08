Гомельский: вспоминаю Олимпиаду в Москве с удовольствием. Горжусь тем, что делал тогда

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился воспоминаниями об Олимпийских играх в Москве, а также высказался о сериале «Игры», который рассказывает о событиях тех дней.

«Само по себе проведение Олимпийских игр для меня, даже несмотря на поражение отца, это было удовольствие. Мне было интересно, я был задействован, был молод, кипел энергией. И я вспоминаю Олимпиаду в Москве с огромным удовольствием. Как я сказал на показе сериала «Игры», горжусь тем, что я со своей работой справился. Горжусь тем, что делал вот тогда, в июле-августе 80-го года. Правда, подготовка к Олимпиаде для меня длилась больше года. Результат меня устраивает.

Касательно сериала, понятно, что писали сценарий люди, в большинстве своём не представляющие, как это было сделано. И они додумывали детали. Но это кино, с этим ничего сделать нельзя. И это художественное произведение, от него никто не ждёт точного повторения событий 80-го года.

Поэтому я это приветствую. Это очень неплохая идея. В трейлере есть момент, когда Брежнев говорит: «Какой дурак придумал проводить Олимпиаду в Москве?» Когда ему сумму выкатили, сколько это стоит денег. Так это было. А всё остальное, вы знаете, ведь бросились же люди работать ради идеи, не за деньги. Это было и проявление патриотизма, и это важно», — сказал Гомельский.