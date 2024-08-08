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Экс-игрок НБА раскритиковал Джоэла Эмбиида за его подготовку к Олимпиаде-2024

Экс-игрок НБА раскритиковал Джоэла Эмбиида за его подготовку к Олимпиаде-2024
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Бывший игрок НБА Сэм Митчелл высказался в адрес центрового «Филадельфии Сиксерс» и национальной команды США камерунца Джоэла Эмбиида. По мнению Митчелла, Эмбиид плохо подготовился к баскетбольному турниру в рамках летних Олимпийских игр в Париже.

«Явиться не в форме, без интереса — это заставляет меня задуматься. Это не имеет никакого отношения к игре, а исключительно к подготовке», — приводит слова Митчелла The Cold Wire.

Ранее бывший профессиональный баскетболист Чарльз Баркли заявил завил, что Джоэлу Эмбииду должно быть стыдно за качество его игры на Олимпийских играх.

Напомним, Эмбиид ранее заявлял, что желает выступать за сборную Франции, из-за чего правительство страны в июле 2022 года запустило ускоренную программу получения гражданства. В сентябре того же года Джоэл получил гражданство США, за которые впоследствии и предпочёл выступать.

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