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Стивен Эй Смит назвал клуб, который не выведет номер Леброна Джеймса из обращения

Стивен Эй Смит назвал клуб, который не выведет номер Леброна Джеймса из обращения
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56-летний американский спортивный телеведущий, радиоведущий и журналист Стивен Эй Смит назвал клуб, который не выведет номер лёгкого форварда Леброна Джеймса из обращения.

«Не думаю, что его номер выведут из обращения в «Лос-Анджелесе». Поскольку это «Лейкерс». В их составе он выиграл лишь в одном чемпионате. В том, который был сокращён и прерван из-за коронавируса. Леброн заслуживает большого уважения, но мне не кажется, что его майку вывесят на стропила.

Леброн есть Леброн. Он добился успеха, стал лучшим форвардом в истории НБА, выступая в форме «Лейкерс». Это можно доказать. Ему удалось стать чемпионом в их составе. Но вряд ли кто-то бы возмутился, если бы его номер изъяли из обращения», — приводит слова Эй Смита портал Sportskeeda.

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