Инсайдер раскрыл планы «Лейкерс» на Бронни Джеймса в сезоне-2024/2025 НБА

Журналист и инсайдер The Athletic Йован Буха утверждает, что руководство известного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» планирует отправить атакующего защитника Бронни Джеймса выступать в Лиге развития НБА (G-лигу) в сезоне-2024/2025.

«Несмотря на то что Бронни Джеймс провёл впечатляющий сезон в Летней лиге. Но, вероятно, «Лейкерс» планируют в основном использовать для выступлений в G-лиге, поскольку по навыкам он по-прежнему далёк от игроков основы», — приводит слова Бухи портал Lakers Daily.

Бронни — сын лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса. Он был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 55-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года.

В конце июля прошлого года Джеймс-младший пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.