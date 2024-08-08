Главный тренер «Самары» Анзулович — о сборной США: думаю, никто не сможет её остановить

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович считает, что сборная США является фаворитом в баскетбольном турнире в рамках летних Олимпийских игр в Париже. Напомним, сегодня, 8 августа, национальная команда США проведёт полуфинальный матч со сборной Сербии.

«Когда есть возможность и время — я смотрю все матчи олимпийского турнира. Это очень интересный турнир. Как и можно было предположить перед началом Игр, есть шесть-восемь команд, которые реально претендуют на медали.

Конечно, команда США — это фаворит. Американцы собрали лучших игроков из НБА и показали большое желание победить в каждом матче. Очень хорошо играет команда Германии, и её выступление не стало для меня сюрпризом: год назад она стала чемпионом мира, а сейчас уже показала лучший результат в своей истории на Олимпийских играх, выйдя в полуфинал.

Плохо начала домашний турнир сборная Франции, но в четвертьфинале против Канады она показала лучшую свою игру. Хотя, признаюсь, перед четвертьфиналом я считал фаворитом пары канадцев. Но четвертьфинал — это самая важная игра на турнире. Я, работая в сборной Хорватии, дважды проигрывал четвертьфинальные матчи на Олимпийских играх: команде Испании в 2008 году в Пекине и сербам в Рио в 2016-м (им мы уступили всего 3 очка).

Сборная Сербии, к слову, выступает стабильно хорошо: в прошлом году она стала второй на чемпионате мира, а в Париже усилилась Николой Йокичем и Василие Мицичем — это очень сильная команда, и её полуфинал против сборной США, думаю, вполне можно назвать финалом до финала.

Повторюсь, я считаю сборную США фаворитом Игр, думаю, никто не сможет ее остановить. Американцы очень плохо выступили на последнем чемпионате мира и приехали в Париж только с одной целью. В тех матчах, которые она уже сыграла, команда США показала достаточно желания завоевать чемпионство, — приводит слова Анзуловича пресс-служба «Самары».