Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Зоран Лукич назначен главным тренером сборной РФ по баскетболу до следующей Олимпиады

Зоран Лукич назначен главным тренером сборной РФ по баскетболу до следующей Олимпиады
Аудио-версия:
Комментарии

Зоран Лукич утверждён на посту главного тренера сборной России по баскетболу до следующих летних Олимпийских игр, которые пройдут в в Лос-Анджелесе (США). Об этом со ссылкой на члена тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Сергея Елевича сообщает «Матч ТВ».

Напомним, в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Лукич занимал пост главного тренера клуба «Пари Нижний Новгород».

Под руководством Лукича команда в прошлом сезоне финишировала на 12-м месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ и не попала даже в стадию плей-ин. 17 мая официально было объявлено о том, что Лукич покидает нижегородский клуб. Ему на смену пришёл Сергей Козин.

Ранее тренер «Пари НН» Сергей Козин ответил на вопрос, какому специалисту из мира баскетбола он симпатизирует.

Сейчас читают:
Эксклюзив
Новый тренер «Пари НН» Козин назвал наставника, которому симпатизирует
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android