Кириленко высказался о назначении Лукича на пост главного тренера сборной РФ до ОИ-2028

Прославленный баскетболист, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал назначении Зорана Лукича на пост главного тренера сборной РФ.

«Мы рады продолжить сотрудничество с Зораном. Тренер, который с удовольствием занимается с молодыми игроками и развивает их. Для нас сейчас важное время привлекать и просматривать новые лица, так как нет возможности выступать на международных турнирах, а Зоран как никто другой этим занимается. Поэтому мы верим в него и в его построение национальной команды», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Зоран Лукич утверждён на посту главного тренера сборной России по баскетболу до следующих летних Олимпийских игр, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США).

Напомним, в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Лукич занимал пост главного тренера клуба «Пари Нижний Новгород».