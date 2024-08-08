Франция — Германия, баскетбол: статистика личных встреч полуфиналистов Олимпиады-2024

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Сегодня, 8 августа, на стадионе «Аккор Арена» в 18:30 по московскому времени состоится полуфинальный матч между национальными командами Франции и Германии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных.

Личные встречи сборных:

02.08.2024. Олимпийские игры. Групповой этап. Франция — Германия (71:85).

01.09.2022. Чемпионат Европы. Групповой этап. Франция — Германия (63:76).

29.11.2020. Квалификационный матч к чемпионату Европы. Франция — Германия (86:74).

21.02.2020. Квалификационный матч к чемпионату Европы. Франция — Германия (69:83).

01.09.2019. Чемпионат мира. Франция — Германия (78:74).

09.09.2017. Чемпионат Европы. 1/8 финала. Франция — Германия (81:84).

04.09.2013. Чемпионат Европы. Групповой этап. Франция — Германия (74:80).

02.09.2011. Чемпионат Европы. Групповой этап. Франция — Германия (76:65).