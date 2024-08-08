Франция — Германия, баскетбол: статистика личных встреч полуфиналистов Олимпиады-2024

Сегодня, 8 августа, на стадионе «Аккор Арена» в 18:30 по московскому времени состоится полуфинальный матч между национальными командами Франции и Германии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных.
Личные встречи сборных:
02.08.2024. Олимпийские игры. Групповой этап. Франция — Германия (71:85).
01.09.2022. Чемпионат Европы. Групповой этап. Франция — Германия (63:76).
29.11.2020. Квалификационный матч к чемпионату Европы. Франция — Германия (86:74).
21.02.2020. Квалификационный матч к чемпионату Европы. Франция — Германия (69:83).
01.09.2019. Чемпионат мира. Франция — Германия (78:74).
09.09.2017. Чемпионат Европы. 1/8 финала. Франция — Германия (81:84).
04.09.2013. Чемпионат Европы. Групповой этап. Франция — Германия (74:80).
02.09.2011. Чемпионат Европы. Групповой этап. Франция — Германия (76:65).